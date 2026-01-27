Probabili formazioni Monaco Juve Spalletti non ha dubbi | il tecnico farà questa scelta nel match di Champions League

Da juventusnews24.com 27 gen 2026

Questa sera la Juventus scende in campo contro il Monaco in Champions League. Spalletti ha già deciso le possibili formazioni e le annuncia in conferenza stampa. La squadra si prepara a una partita importante, con alcune scelte chiare e senza dubbi. I tifosi attendono di vedere come i bianconeri affronteranno questa sfida europea.

Probabili formazioni Monaco Juve, Spalletti in conferenza stampa svela le possibili scelte che potrebbero essere fatte per la partita di Champions. Nella conferenza stampa di vigilia di Monaco Juve Spalletti si è soffermato anche sulle scelte di formazione che potrebbe fare. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Un occhio di riguardo per i diffidati. Ci potrebbero essere, dunque delle modifiche rispetto alle ultime uscite. TITOLARI E NO  –  «È possibile che faccia riposare i diffidati. Devo fare ancore delle valutazioni per la formazioni di domani. Yildiz è uno di quelli che non vi dico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.

