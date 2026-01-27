Probabili formazioni Monaco Juve Spalletti non ha dubbi | il tecnico farà questa scelta nel match di Champions League
Questa sera la Juventus scende in campo contro il Monaco in Champions League. Spalletti ha già deciso le possibili formazioni e le annuncia in conferenza stampa. La squadra si prepara a una partita importante, con alcune scelte chiare e senza dubbi. I tifosi attendono di vedere come i bianconeri affronteranno questa sfida europea.
Probabili formazioni Monaco Juve, Spalletti in conferenza stampa svela le possibili scelte che potrebbero essere fatte per la partita di Champions. Nella conferenza stampa di vigilia di Monaco Juve Spalletti si è soffermato anche sulle scelte di formazione che potrebbe fare. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Un occhio di riguardo per i diffidati. Ci potrebbero essere, dunque delle modifiche rispetto alle ultime uscite. TITOLARI E NO – «È possibile che faccia riposare i diffidati. Devo fare ancore delle valutazioni per la formazioni di domani. Yildiz è uno di quelli che non vi dico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Monaco Juve
Probabili formazioni Bodo Glimt Juve, rivoluzione in difesa? Spalletti ha scelto il tridente offensivo: le prime idee verso il match di Champions League
David Juve, Spalletti non ha dubbi: il canadese torna titolare in Champions? La decisione del tecnico in vista del match dello Stadium: ultime
Spalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.
Ultime notizie su Monaco Juve
Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Monaco-Juventus (Champions League); Ottava giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie; Monaco-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Monaco-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.
Monaco-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueLa Juve si gioca tutto a Monaco mercoledì 28 gennaio nell’8^e ultima spettacolare giornata di Champions. Per volare agli ottavi servirà vincere e gardare i risultati delle altre partite che si giocher ... sport.sky.it
Monaco-Juventus, probabili formazioni: due dubbi per Spalletti, in quattro corrono il rischio squalificaProbabili formazioni di Monaco-Juventus con Luciano Spalletti che ha due dubbi di fatto. Chi scenderà in campo? juvelive.it
Caro Paul, chissà per chi tiferai tra Monaco e Juve Lettera aperta a Pogba, che domani sarà allo stadio e non giocherà #Tuttosport #Monaco #Juventus #Pogba - facebook.com facebook
Divieti per i tifosi della #Juve prima del Monaco: il club esprime "stupore" in una nota x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.