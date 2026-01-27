Probabili formazioni Monaco Juve Spalletti non ha dubbi | il tecnico farà questa scelta nel match di Champions League

Questa sera la Juventus scende in campo contro il Monaco in Champions League. Spalletti ha già deciso le possibili formazioni e le annuncia in conferenza stampa. La squadra si prepara a una partita importante, con alcune scelte chiare e senza dubbi. I tifosi attendono di vedere come i bianconeri affronteranno questa sfida europea.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.