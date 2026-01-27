Primo impegno ufficiale per il nuovo commissario di Cervia | la cerimonia del Giorno della Memoria
Il nuovo commissario di Cervia, Michele Formiglio, ha ufficialmente iniziato il proprio incarico con la cerimonia del Giorno della Memoria. Un primo impegno istituzionale importante per il periodo di gestione straordinaria della città, che si svolge in un momento di transizione politica. Questa nomina segna l’inizio di un nuovo capitolo amministrativo, nel rispetto delle ricorrenze e della memoria collettiva.
Fresco di nomina, ha già iniziato la propria attività istituzionale a Cervia il commissario prefettizio Michele Formiglio, che fino alle prossime elezioni governerà la città dopo la decadenza del Consiglio comunale decretata ieri con le dimissioni ufficiali di nove consiglieri della maggioranza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945.
Giorno della Memoria, cerimonia all'ex albergo Regina. "Impegno quotidiano contro odio, discriminazione e antisemitismo"
In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta una cerimonia presso l'ex albergo Regina a Milano, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni e studenti.
