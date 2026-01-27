Primo impegno ufficiale per il nuovo commissario di Cervia | la cerimonia del Giorno della Memoria

Questa mattina, il nuovo commissario di Cervia, Michele Formiglio, ha preso in mano le prime funzioni ufficiali. La sua prima uscita pubblica è stata alla cerimonia del Giorno della Memoria, che si è svolta in città. Dopo aver ricevuto l’incarico, Formiglio ha subito iniziato a lavorare, sostituendo il Consiglio comunale decaduto con le dimissioni di nove consiglieri.

Appena nominato, il neo-commissario Formiglio ha già preso parte con la fascia tricolore a un evento pubblico: la commemorazione delle vittime della Shoah Fresco di nomina, ha già iniziato la propria attività istituzionale a Cervia il commissario prefettizio Michele Formiglio, che fino alle prossime elezioni governerà la città dopo la decadenza del Consiglio comunale decretata ieri con le dimissioni ufficiali di nove consiglieri della maggioranza che ha sfiduciato l'ormai ex sindaco Missiroli. Questa mattina si è tenuta infatti a Cervia la commemorazione delle vittime della Shoah con la deposizione della corona nel Parco pubblico dedicato al Giorno della Memoria.

