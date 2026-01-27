La crescita del Milan Primavera si conferma attraverso il risultato nel Derby, che evidenzia la maturità e la competitività della squadra. Un pareggio che, inserito nel contesto più ampio, testimonia il percorso di sviluppo e rafforzamento del settore giovanile rossonero.

Il pareggio nel Derby può lasciare l’amaro in bocca se isolato dal contesto, ma per il Milan Primavera rappresenta un’ulteriore prova di maturità. Contro l’ Inter Primavera, i rossoneri hanno controllato la gara con autorità per oltre un’ora, prima di subire la rimonta da due gol di vantaggio. Il risultato conta, ma conta di più ciò che racconta: la crescita costante di un gruppo tra i più giovani del campionato Primavera 1, guidato con lucidità da Mister Renna. Under età protagonisti anche nel Derby. La linea tecnica è ormai chiara e coerente. Anche contro l’Inter, Renna ha schierato, dall’inizio e a gara in corso, diversi elementi sotto età, nati tra il 2008 e il 2009. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Primavera, il Derby conferma la crescita: Milan giovane e competitivo

Nel match tra Milan Primavera e Inter Primavera terminato 2-2, le due squadre hanno offerto un incontro ricco di emozioni.

