La Juventus sembra aver raggiunto un accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto. La trattativa, ormai prossima alla conclusione, rappresenta un passo importante per il club e il giocatore, che conferma l’intenzione di proseguire insieme. In questa fase, si attendono solo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’accordo e rafforzare ulteriormente la rosa.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Il club bianconero ha convinto il gioiello turco a prolungare il proprio accordo con la 'Vecchia Signora' offrendogli uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione (come Jonathan David) e la promessa di una squadra sempre più competitiva per i vertici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Juventus, lo hai convinto! Yildiz pronto a firmare il rinnovo”

Approfondimenti su Juventus Yildiz

In questa edizione di Tuttosport, si analizzano le strategie adottate dal Milan per il rinnovo di contratto di Maignan, con particolare attenzione alle misure antifreddo implementate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

I confess: We Yildiz #juventus #yildiz #JuveInter #edit

Buongiorno con la prima pagina di oggi 27/01/2026 https://palermo.repubblica.it/prima - facebook.com facebook

Buongiorno. Ecco la nostra prima pagina x.com