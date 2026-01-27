Prima pagina Gazzetta dello Sport | Progetto rimonta | il Milan ci crede e ci prova

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi approfondisce il progetto di rimonta del Milan, evidenziando la determinazione della squadra e le strategie adottate. Un’analisi semplice e diretta degli ultimi sviluppi del club nel contesto calcistico italiano, senza enfasi o sensazionalismi, rivolta a un pubblico che cerca informazioni chiare e affidabili.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu: in fuga in campionato (+5), i nerazzurri non si fermano neanche sui fronti Champions League e calciomercato. Vogliono vincere a Dortmund contro il Borussia per provare ad entrare nelle Top 8 in Europa e, quindi, piazzare il colpo del ritorno di Ivan Perišic a Milano.

