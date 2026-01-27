Prima di Noi 2 si farà la seconda stagione ? Perché non ci sarà un seguito

La seconda stagione di Prima di Noi 2 non è prevista. La puntata finale, trasmessa il 25 gennaio 2026, ha concluso la saga della famiglia Sartori, lasciando aperti pochi spiragli per eventuali sviluppi futuri. La decisione di non proseguire deriva dalla conclusione della narrazione principale e dalla volontà di rispettare la chiusura della storia.

La puntata finale di Prima di Noi è andata in onda il 25 gennaio 2026 e ha concluso la saga della famiglia Sartori. Ma Prima di Noi 2 si farà? Ecco le ultime notizie sulla seconda stagione. Prima di Noi 2 si farà? Gli ascolti tv della fiction. Gli ascolti tv dell’ultima puntata di Prima di noi hanno registrato circa 2 milioni di spettatori e uno share del 12,4% nell’ultima puntata del 25 gennaio 2026, risultando il programma più visto della serata su Rai 1. La fiction ha chiuso con ascolti non altissimi ma solidi, confermandosi un prodotto apprezzato da un pubblico affezionato. La serie è stata “capita da pochi”, ma molto apprezzata da chi l’ha seguita. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Prima di noi 2 si farà? Ecco tutto quello che conosciamo sulla possibile seconda stagione.

