prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente, fornendo un dato importante per monitorare i costi energetici. Conoscere l’andamento aggiornato consente di pianificare meglio le spese e prendere decisioni informate sulla gestione energetica domestica o aziendale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare l’impatto sulla bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

