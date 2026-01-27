Presunti concorsi truccati alla Stranieri | una condanna e quattro a giudizio

Nel procedimento giudiziario riguardante i presunti concorsi truccati all’Università per Stranieri di Perugia, si è conclusa con una condanna e quattro rinvii a giudizio, segnando un importante passaggio nel caso. La vicenda mette in luce le problematiche legate alla trasparenza nelle procedure di selezione universitarie e l’impegno delle autorità nel contrastare eventuali irregolarità.

Si è chiusa con una condanna e il rinvio a giudizio per altri quattro imputati l'udienza preliminare dinanzi al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia sul caso dei presunti concorsi truccati all'Università per Stranieri di Perugia.La docente universitaria Federica Annamaria.

