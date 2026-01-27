Premio Impresa ecco tutte le aziende d' eccellenza nella provincia di Latina

Il Premio Impresa 2025 celebra le aziende di eccellenza nella provincia di Latina. L’evento si è svolto presso l’auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi, nel Borgo di Fossanova, con il supporto della Camera di Commercio di Frosinone Latina e dell’Università di Cassino. Un momento di riconoscimento per le imprese che contribuiscono allo sviluppo locale, sottolineando l’importanza di un’economia solida e sostenibile.

Sono stati consegnati presso l’auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi, nel Borgo di Fossanova, i “Premi Impresa 2025”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare e con l’assistenza tecnica dell’università degli studi di Cassino e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Provincia

Il Premio Progresso Economico 2025 si avvicina, con una cerimonia prevista per lunedì 22 dicembre alle 10.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Latina Provincia

Argomenti discussi: Ecco le 54 aziende d’eccellenza delle province di Latina e Frosinone; Rischio clima e transizione industriale: cos’è il costo del capitale?; La memoria e l’identità di Varese: il Comune premia 36 attività commerciali che hanno fatto storia; Oscar 2026 nomination: ecco tutti i film, registi, attori e attrici candidati della 98ª edizione degli Academy Awards.

Il premio Donna Impresa. Quattro storie di successo. Impegno, idee, resilienzaAppuntamento organizzato dalGruppo Terziario Donna di Confcommercio provincia di Pisa . I nomi saranno svelati venerdì 30 gennaio al teatro Verdi . msn.com

Gaetachannel.it. . PREMIO IMPRESA 2025 - LE PAROLE DI VIRGINIA SABA A CHIUSURA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE A FOSSANOVA A conclusione della cerimonia del Premio Impresa 2025, abbiamo raccolto le parole della conduttrice dell’even - facebook.com facebook

Manca sempre meno alla chiusura delle candidature per la 13esima edizione del Premio Impresa Ambiente. Candida subito la tua impresa su premioimpresaambiente.it Scadenza: 7 febbraio @unioncamere x.com