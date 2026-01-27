Premio Impresa ecco tutte le aziende d' eccellenza nella provincia di Latina
Il Premio Impresa 2025 celebra le aziende di eccellenza nella provincia di Latina. L’evento si è svolto presso l’auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi, nel Borgo di Fossanova, con il supporto della Camera di Commercio di Frosinone Latina e dell’Università di Cassino. Un momento di riconoscimento per le imprese che contribuiscono allo sviluppo locale, sottolineando l’importanza di un’economia solida e sostenibile.
Sono stati consegnati presso l’auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi, nel Borgo di Fossanova, i “Premi Impresa 2025”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare e con l’assistenza tecnica dell’università degli studi di Cassino e.🔗 Leggi su Latinatoday.it
