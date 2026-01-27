Soddisfazione a Pieve Fosciana per l’assegnazione del primo premio nella categoria Chiese e Comunità assegnato al gruppo paesano "Amici del Presepio" nel concorso provinciale "Un presepe in ogni casa", organizzato dall’Associazione lucchese "Amici del Presepe", con l’adesione dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’Associazione culturale "Scuola e libertà". "Dedichiamo questo importante premio e per noi molto prestigioso – spiega Maurizio Turriani degli Amici del Presepio di Pieve Fosciana – a Antonio Monterigi "Il Tonino" (1932-2009), per anni sagrestano e presepista della parrocchia di Pieve Fosciana che ha trasmesso a tutti noi l’arte e la tradizione del Presepio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio “Chiesa e Comunità“. Gli “Amici del presepe“: "Lo dedichiamo a Monterigi"

Montoro, 2 gennaio 2026 – Un episodio che ha colpito la comunità di Figlioli: sono state rubate le statuine dal presepe all'interno della chiesa locale.

La Chiesa Santa Maria del Carmelo, simbolo di speranza e rinascita, riapre dopo sette anni di lavori di ricostruzione a Pennisi, Acireale.

