Premio alla ricerca L’impegno di Marotta

Il Premio alla Ricerca di Martina Marotta riconosce l'impegno nel settore delle malattie rare polmonari. La sua attività come scrittrice e poetessa pratese ha contribuito a sensibilizzare e promuovere la ricerca, trasformando la memoria e la poesia in strumenti di speranza e impegno concreto. Un riconoscimento che valorizza il ruolo della cultura nel favorire il progresso scientifico e sociale.

La memoria che diventa impegno concreto, la poesia che si trasforma in speranza. È grazie a Martina Marotta, scrittrice e poetessa pratese, che l’associazione " Un Soffio di Speranza " ha potuto assegnare uno dei premi di ricerca 2025 dedicati alle malattie rare polmonari. Lo scorso 17 dicembre la commissione di valutazione ha decretato i vincitori. Tra questi il premio “alla memoria di Antonella Tonti”, voluto da Martina Marotta in ricordo della madre, assegnato a Laura Bergantini, che porterà avanti il progetto “Sviluppo di modelli cellulari da lavaggio bronco-alveolare e identificazione di potenziali molecole per la cura della fibrosi polmonare idiopatica ” presso la Uoc senese malattie rare polmonari e trapianto polmonare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

