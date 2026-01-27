Premier su Pio Esposito | valutazione da 80 milioni

L’attenzione della Premier League si concentra su Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter. Cresciuto sotto gli occhi di molti, ha dimostrato il suo valore anche in incontri internazionali e sta attirando l’interesse dei club inglesi. La valutazione di 80 milioni di euro testimonia il suo crescente valore nel calcio europeo.

L’Europa accende i fari su Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’ Inter continua a crescere sotto gli occhi di tutti e, dopo l’impatto mostrato anche contro l’ Arsenal, l’attenzione della Premier League è diventata concreta. Fisicità, tecnica e fiuto del gol: un profilo che risponde perfettamente ai parametri del calcio moderno. E dal mercato arrivano segnali forti. Secondo Alfredo Pedullà, intervenuto su SportItalia, dall’Inghilterra sarebbero pronte offerte di altissimo livello, con valutazioni che partono da 80 milioni di euro. A quel punto la palla passerebbe all’Inter, chiamata a decidere se blindare il gioiello o ascoltare proposte che riscriverebbero le gerarchie del mercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Approfondimenti su Pio Esposito

Il mercato dell'Inter si anima con l'interesse dei club inglesi per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro.

In un contesto di attenzione crescente, le prestazioni di Francesco Pio Esposito stanno attirando interesse anche all’estero.

Pio Esposito Serie A Debut with Inter Milan

Ultime notizie su Pio Esposito

