Preferirono l’estetica alla sicurezza Consigliai la schiuma ignifuga ma dissero che non c’era budget un supertestimone contro i Moretti

Un testimone ha rivelato come scelte estetiche abbiano prevalso sulla sicurezza durante la ristrutturazione di Le Constellation, contribuendo alle cause dell’incendio di Capodanno. La dichiarazione evidenzia il rifiuto di installare protezioni in schiuma ignifuga per motivi di budget, sollevando interrogativi sulla gestione delle misure di sicurezza in situazioni di emergenza.

“Consigliai di installare protezioni in schiuma ignifuga, ma rifiutarono per ragioni di budget”. È la dichiarazione di un supertestimone, un fornitore coinvolto nella ristrutturazione del locale Le Constellation, a far emergere nuovi e pesanti elementi sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone e il ferimento di oltre 116 giovani. Secondo il testimone, Jacques Moretti avrebbe risparmiato proprio sulle misure di sicurezza, pur non badando a spese per l’estetica del bar. La sua segnalazione, rimasta inizialmente senza riscontro, sarà ora messa a disposizione della procura generale del Canton Vallese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

