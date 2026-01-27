In casa Prato, la partita contro il Tau Altopascio ha evidenziato un primo tempo positivo, caratterizzato da gioco, intensità e grinta. Nonostante il pareggio, questi segnali offrono fiducia per il proseguo della stagione, sottolineando la volontà di ripartire con determinazione. Un momento di riflessione e di stimolo per il team, che punta a migliorare e consolidare i propri risultati.

Sentimenti contrastanti in casa Prato dopo il pareggio interno con il Tau Altopascio. Partiamo dagli aspetti positivi: il primo tempo mostrato contro la seconda forza del girone E di Serie D dà sicuramente fiducia per il prosieguo della stagione. Il cambio in panchina fra Simone Venturi e Alessandro Dal Canto doveva innanzitutto dare una scossa alla squadra, che ha sfoggiato tutt’altro atteggiamento rispetto alle due uscite precedenti con Camaiore e Scandicci. Pressione alta e intensità: i biancazzurri hanno provato a mettere in campo le idee del tecnico di Castelfranco Veneto. Questo nonostante i pochi allenamenti con il nuovo mister e le difficili condizioni climatiche e del campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Prato, ripartenza dal primo tempo. Intravisti gioco, intensità e grinta

