Power Rangers | Un leak svela i primi attori del reboot Disney+!

Il reboot di Power Rangers su Disney+ sta iniziando a delinearsi, con i primi attori confermati per la squadra principale. Dopo mesi di attese e speculazioni, le informazioni ufficiali svelano i nomi di alcuni dei protagonisti di questa nuova versione, che promette di portare una rinnovata energia alla storica serie. Restano da scoprire ancora due membri, mentre il progetto si avvicina alla fase di produzione.

Il misterioso reboot dei Power Rangers destinato a Disney+ inizia finalmente a prendere forma. Dopo mesi di speculazioni e un lungo processo di selezione, i primi rumor affidabili rivelano che la produzione avrebbe già trovato tre dei cinque membri della squadra principale. La notizia più eclatante? Il leader del gruppo, il Red Ranger, sarà una donna, segnando un momento storico per il franchise. Chi sono i nuovi Power Rangers?. Secondo le indiscrezioni trapelate dagli insider Jinsakuu e The Legacy of Nerd, il cast sta attingendo a piene mani dal bacino di talenti Disney e di successi recenti come Avatar – La leggenda di Aang. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Nel 2026, i Power Rangers torneranno con un nuovo reboot in live-action su Disney+.

