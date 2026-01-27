Potrebbe uscire un nuovo Fallout quest’anno ma non un sequel e non ufficiale

Una possibile novità per la saga di Fallout potrebbe arrivare quest’anno, ma non si tratta di un sequel ufficiale. Circolano voci su un nuovo progetto, anche se ancora nessuna conferma ufficiale. La curiosità è tutta rivolta a cosa potrebbe proporre questa volta il mondo post-apocalittico di Bethesda.

Potrebbe sembrare che finalmente la saga di Fallout stia per tornare con qualcosa di nuovo nel 2026, ma il titolo che più di tutti sta attirando l’attenzione non è un sequel canonico numerato. Quello di cui si parla in questi mesi è un remake fan?made di Fallout 2, il famoso gioco di ruolo post?apocalittico del 1998. Il progetto, noto come Project Arroyo, non fa parte dei piani ufficiali di Bethesda per un nuovo episodio della saga — ossia Fallout 5 — ma nasce dalla comunità di appassionati che desidera portare il classico in una forma più accessibile e moderna. Project Arroyo riporta Fallout 2 in vita con molte novità rispetto all’originale: anziché la visuale isometrica in 2D tipica degli anni ’90, il remake è sviluppato con il motore di Fallout 4 e punta a offrire un mondo aperto in prima persona, aggiungendo nuove location, dialoghi doppiati, e contenuti ampliati pur rimanendo fedele allo spirito originale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

