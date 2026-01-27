Posizioni economiche ATA prova finale a febbraio Richiesta tempi aggiuntivi ausili spazi per l’allattamento

La prova finale per le posizioni economiche ATA si svolgerà a febbraio. È importante presentare richiesta di tempi aggiuntivi, ausili e spazi dedicati all’allattamento, in conformità con le indicazioni degli USR. La documentazione necessaria deve essere richiesta con anticipo per garantire tutte le agevolazioni richieste durante l’esame.

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili, tempi aggiuntivi, eo altre necessità per l'espletamento della prova scritta da parte di alcune categorie di candidati: gli avvisi degli USR. A coloro che in base all'art. 9, comma 5, lettera j) del D.M. n. 140 del 12 luglio 2024 hanno dichiarato all'atto della domanda l'eventuale esigenza relativa

