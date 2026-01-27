L'incontro tra dirigenti e squadra del Bologna mira a trovare soluzioni per superare la crisi in atto. La situazione dei portieri riflette le difficoltà del team, che fatica a mantenere l'equilibrio e a correggere gli errori. Un confronto che potrebbe segnare una svolta nella gestione e nel miglioramento delle prestazioni complessive.

Bologna, 27 gennaio 2026 – C’erano una volta due numeri uno: ora sono solo due portieri in difficoltà, specchio di un Bologna in crisi che non riesce più a compensare con il lavoro di squadra gli errori dei singoli e dove gli errori piovono a catena. Mercato Bologna, Evan Ferguson resta nel mirino. Fari anche su Noslin e Ngonge Il Bologna ha atteso per due mesi e mezzo il ritorno di Lukasz Skorupski, con la speranza e la certezza che il polacco, avrebbe dato certezze a una difesa che subisce gol ininterrottamente da 16 gare e da 14 prima del ritorno tra i pali del titolare. Invece niente: erroraccio in costruzione con il Celtic a regalare il vantaggio agli ospiti, e a Genova, l’uscita, il rinvio sbucciato, la palla persa su Vitinha e il fallo che ha portato all’espulsione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Portieri e crisi del Bologna: oggi l’incontro tra dirigenti e squadra per svoltare

