Porte aperte alla Sit Pharma | così nasce davvero un farmaco

La Sit Pharma organizza un video-podcast per spiegare il processo di sviluppo di un farmaco. Attraverso le testimonianze dei propri dipendenti, l’azienda mette in luce le fasi di produzione, i controlli di qualità e le verifiche necessarie prima che il medicinale raggiunga le farmacie. Un’iniziativa che valorizza il ruolo del Made in Italy nel settore farmaceutico, offrendo trasparenza e informazione ai consumatori.

Un video-podcast per spiegare come nasce davvero un farmaco. È l’iniziativa voluta dalla Sit Pharma, una delle aziende di maggior prestigio del Made in Italy del settore, per raccontare, attraverso le voci dei suoi dipendenti, come nasce un farmaco, a quali complessi controlli di qualità e verifiche viene sottoposto prima di arrivare sul bancone delle farmacie e quindi al consumatore finale. "La nostra è un’azienda fortemente consolidata sul territorio – illustra Silvia Lunati, general manager di Sit Pharma – che produce i propri farmaci sino dal 1927 e che non non smette mai di migliorare i sistemi e i processi produttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Con la docu-serie “Sit with Experts: ogni farmaco ha una storia da raccontare”, l’azienda farmaceutica italiana Sit Pharma apre per la prima volta le porte per raccontare, attraverso la voce dei suoi dipendenti, come nasce davvero un farmaco - facebook.com facebook