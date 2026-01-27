Porta farmaci È irregolare e senza patente

Questa introduzione analizza la situazione di una persona coinvolta in un episodio di irregolarità e illegalità legata al trasporto di farmaci, evidenziando le implicazioni legali e le conseguenze di un comportamento che viola le norme vigenti. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e oggettive, senza sensazionalismi, per aiutare a comprendere le implicazioni di tali azioni dal punto di vista legale.

Irregolare, privo di patente e senza nessuna formazione, già colpito da un provvedimento di espulsione totalmente ignorato. Era alla guida di un furgone che svolgeva servizio di consegna farmaci alle case di cura per anziani e alle farmacie. È stato fermato nei giorni scorsi per un controllo da una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Erba: quando i militari hanno iniziato a esaminare i documenti consegnati dall’uomo, è iniziata la conta infinita delle violazioni che stava commettendo. Extracomunitario e presente irregolarmente in Italia, senza un valido permesso di soggiorno, era privo di patente di guida, perché mai conseguita, così come non era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’attività che stava svolgendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nelle recenti operazioni di controllo a Como, la Guardia di Finanza ha sequestrato un furgone “fantasma” che trasportava farmaci destinati agli anziani.

Un uomo è stato fermato mentre guidava un furgone carico di farmaci destinati agli anziani.

