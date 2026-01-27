Pontecagnano via libera a consulenti esterni per la riassegnazione delle spiagge

Da salernotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato l’utilizzo di consulenti esterni per supportare il processo di riassegnazione delle spiagge, garantendo un intervento professionale e trasparente. Questa decisione mira a ottimizzare le procedure e a favorire una gestione efficace del patrimonio costiero del territorio.

Via libera della Giunta di Pontecagnano Faiano al reperimento del supporto specialistico per la riassegnazione delle spiagge. Con una delibera di indirizzo, l'esecutivo ha autorizzato l'ingaggio di due consulenti esterni – uno per l'assistenza giuridico-economica, l'altro per quella.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pontecagnano Faiano

Prove finali posizioni economiche ATA: Ministero verso la riassegnazione delle sedi, forse si rinvia a gennaio

Prove finali posizioni economiche ATA: forse si rinvia a gennaio, Ministero verso la riassegnazione delle sedi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pontecagnano Faiano

Argomenti discussi: Un McDonald’s a Russi Via libera della Giunta.

Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all’interno del Mercatone 99 di via VespucciUn vasto incendio all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.