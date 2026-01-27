Pontecagnano via libera a consulenti esterni per la riassegnazione delle spiagge
La Giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato l’utilizzo di consulenti esterni per supportare il processo di riassegnazione delle spiagge, garantendo un intervento professionale e trasparente. Questa decisione mira a ottimizzare le procedure e a favorire una gestione efficace del patrimonio costiero del territorio.
Via libera della Giunta di Pontecagnano Faiano al reperimento del supporto specialistico per la riassegnazione delle spiagge. Con una delibera di indirizzo, l'esecutivo ha autorizzato l'ingaggio di due consulenti esterni – uno per l'assistenza giuridico-economica, l'altro per quella.🔗 Leggi su Salernotoday.it
