Pontecagnano via libera a consulenti esterni per la riassegnazione delle spiagge

La Giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato l’utilizzo di consulenti esterni per supportare il processo di riassegnazione delle spiagge, garantendo un intervento professionale e trasparente. Questa decisione mira a ottimizzare le procedure e a favorire una gestione efficace del patrimonio costiero del territorio.

