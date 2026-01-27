Il primo giorno di divieti al Ponte di Brivio ha visto la deviazione dei camion verso Calolzio-Olginate, a causa della chiusura temporanea stabilita da Anas per i lavori al viadotto. La misura, entrata in vigore lunedì 26 gennaio, mira a garantire la sicurezza durante le opere di manutenzione.

IL CASO. Lunedì 26 gennaio è scattata la chiusura ai mezzi pesanti stabilita da Anas in vista dei lavori al viadotto. Controlli assenti nel Lecchese, è intervenuta la Polizia locale. La sindaca: «Non erano questi i patti». Primo giorno di chiusura ai mezzi pesanti (precisamente ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate) del ponte di Brivio, al confine con Cisano, e primi disagi oltre che polemiche. Ieri è scattata infatti l’ordinanza decisa dall’Anas come primo passo di avvicinamento ai lavori di rafforzamento strutturale del viadotto che partiranno ad aprile, al termine delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ponte di Brivio, primo giorno di divieti. I camion deviati a Calolzio-Olginate

