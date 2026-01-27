Polso fratturato per Jay Vine dopo il faccia a faccia col canguro | in ospedale imboccato dal figlio

Jay Vine ha subito una frattura al polso a seguito di una caduta causata da un canguro durante il Tour Down Under. Dopo l’incidente, è stato operato ed è stato assistito dal suo figlio in ospedale. Nonostante l’infortunio, Vine è riuscito comunque a portare a termine la gara e a ottenere la vittoria, dimostrando resilienza e determinazione.

Jay Vine è stato operato al polso fratturato dopo la caduta per la presenza di un canguro in mezzo alla strada durante il Tour Down Under che poi è riuscito comunque a vincere. Dall'ospedale ha postato una foto rassicurante ai suoi tifosi: ad accudirlo c'è Harrison Charles, il suo primogenito di un anno e mezzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Jay Vine

Durante la partita tra Inter e Napoli a San Siro, Antonio Conte ha mostrato una reazione intensa dopo il rigore assegnato ai nerazzurri, affrontando il quarto uomo e esprimendo il proprio disappunto.

Durante la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha reagito con veemenza al rigore assegnato all'Inter, contestando duramente la decisione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jay Vine

Argomenti discussi: SFORTUNA UAE. JAY VINE HA ROTTO UN POLSO PER COLPA DEL CANGURO ED E' STATO OPERATO.

Polso fratturato per Jay Vine dopo il faccia a faccia col canguro: in ospedale imboccato dal figlioJay Vine è stato operato al polso fratturato dopo la caduta per la presenza di un canguro in mezzo alla strada durante il Tour Down Under che poi è riuscito ... fanpage.it

SFORTUNA UAE. JAY VINE HA ROTTO UN POLSO PER COLPA DEL CANGURO ED E' STATO OPERATOIl team EF Education-Oatly ha messo a segno un bel colpo di mercato ingaggiando Axelle Dubau-Prévot. La francese classe 1996, sorella della vincitrice del Tour de France Femmes Pauline Ferrand-Prévot, ... tuttobiciweb.it

Nuovo stop in casa UAE Emirates: Jay Vine out per frattura del polso. Intervento chirurgico concluso con successo dopo #TourDownUnder #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1769504907 - facebook.com facebook

Nuovo stop in casa UAE Emirates: Jay Vine out per frattura del polso. Intervento chirurgico concluso con successo dopo #TourDownUnder #ciclismo tuttobiciweb.it/article/176950… x.com