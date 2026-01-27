Polizia in questura sedici nuovi agenti in prova

La Polizia ha accolto sedici nuovi agenti in prova, che hanno concluso con successo il 231esimo corso di formazione. Questi professionisti sono ora ufficialmente entrati in servizio, pronti a contribuire alla sicurezza della comunità. La loro formazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle forze dell’ordine e nella tutela dei cittadini.

Hanno ufficialmente preso servizio come agenti in prova i poliziotti che hanno terminato, insieme ad altri, il 231esimo corso di formazione, 16 nuovi poliziotti. Alcuni dei neo-agenti assegnati alla nostra città hanno frequentato la Scuola Allievi agenti di Piacenza e, dopo l'esperienza positiva.

