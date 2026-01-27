Il Comune di Peccioli rafforza il suo impegno nelle politiche giovanili attraverso un nuovo bando. Destinato ai giovani residenti, il progetto offre l’opportunità di partecipare a un’esperienza culturale a New Orleans, in collaborazione con l’accordo di amicizia siglato tra le due città nel 2025. Un’iniziativa che favorisce lo scambio culturale e rafforza i rapporti internazionali.

Prosegue il progetto del Comune di Peccioli nel rafforzare il proprio impegno nelle politiche giovanili e nei rapporti internazionali con la pubblicazione di un bando pubblico rivolto ai giovani residenti, finalizzato alla partecipazione a un’esperienza culturale a New Orleans, nell’ambito dell’ Accordo di Amicizia siglato tra le due città nel settembre 2025. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di trasformare un accordo istituzionale in un’opportunità concreta di crescita, formazione e apertura verso il mondo per le nuove generazioni. Il progetto si inserisce all’interno del cosiddetto “ Sistema Peccioli ”, modello di sviluppo locale che mette al centro la cultura, la comunità e la valorizzazione del capitale umano, favorendo esperienze capaci di incidere positivamente sul percorso personale e civico dei giovani cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politiche giovanili Pronto il ponte con gli Usa

In un contesto internazionale complesso, La Russa sottolinea il ruolo fondamentale dell'Italia come ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa.

La Provincia di Caserta è stata ufficialmente ammessa e ha ricevuto il finanziamento nell'ambito del progetto "Province X Giovani", un'iniziativa nazionale volta a sostenere le politiche giovanili.

