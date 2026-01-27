Polemica sul rapper Ghali ai Giochi Abodi | non esprimerà il suo pensiero

La presenza del rapper Ghali ai Giochi ha suscitato polemiche, con alcune voci che ne chiedevano l’esclusione. Tuttavia, il presidente Abodi ha dichiarato che l’atleta non esprimerà il suo pensiero. Nel contesto attuale, l’attenzione si concentra anche sui crescenti episodi di antisemitismo, come evidenziato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che sottolinea un’ombra di odio diffusa, anche in Italia.

L’ombra dell’odio si allunga sul Giorno della Memoria. La fotografia scattata dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec) non lascia spazio a interpretazioni: l’ antisemitismo, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, è in piena impennata anche in Italia. Dai 454 casi del 2023 si è passati agli 877 del 2024, fino a sfiorare la soglia psicologica del migliaio nel 2025, con ben 963 episodi registrati. Non si tratta più solo di violenza verbale o digitale: l’odio si fa fisico e tangibile. A presentare questi numeri drammatici è Pasquale Angelosanto, coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, durante la conferenza stampa per le iniziative di questo 27 gennaio patrocinate dalla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il proprio pensiero durante l’evento.

