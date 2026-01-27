Polemica nel cinema | lettera shock dell’avv Michele Lo Foco alla direzione di ciak
In un contesto cinematografico, l’avvocato Michele Lo Foco ha inviato una lettera ufficiale alla direzione di Ciak, evidenziando irregolarità nei pareri legali e richiedendo l’accesso agli atti. La comunicazione, durata 10 giorni, fa emergere tensioni e questioni legali che coinvolgono il settore. Questa vicenda sottolinea l’importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nel mondo del cinema.
L’avvocato Michele Lo Foco denuncia irregolarità nei pareri legali e chiede accesso agli atti con un ultimatum di 10 giorni,. L’avvocato Michele Lo Foco denuncia irregolarità nei pareri legali e chiede accesso agli atti con un ultimatum di 10 giorni, annunciando possibili esposti alla Corte dei Conti e alla Procura se non arriveranno risposte La lettera che Michele Lo Foco, membro del Consiglio Superiore della Cinematografia, ha inviato il 26 gennaio 2026 agli organi istituzionali e alla Direzione di Ciak Generation ha acceso una nuova controversia nel mondo del cinema italiano. Con un tono formale e dettagliato, l’avvocato solleva dubbi gravi sull’adozione e sull’utilizzo dei pareri dell’Avvocatura dello Stato da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, sostenendo che le richieste di parere sarebbero state basate su informazioni non verificate e in alcuni casi addirittura fuorvianti o inesistenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it
