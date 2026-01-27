In un contesto cinematografico, l’avvocato Michele Lo Foco ha inviato una lettera ufficiale alla direzione di Ciak, evidenziando irregolarità nei pareri legali e richiedendo l’accesso agli atti. La comunicazione, durata 10 giorni, fa emergere tensioni e questioni legali che coinvolgono il settore. Questa vicenda sottolinea l’importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nel mondo del cinema.

L’avvocato Michele Lo Foco denuncia irregolarità nei pareri legali e chiede accesso agli atti con un ultimatum di 10 giorni,. L’avvocato Michele Lo Foco denuncia irregolarità nei pareri legali e chiede accesso agli atti con un ultimatum di 10 giorni, annunciando possibili esposti alla Corte dei Conti e alla Procura se non arriveranno risposte La lettera che Michele Lo Foco, membro del Consiglio Superiore della Cinematografia, ha inviato il 26 gennaio 2026 agli organi istituzionali e alla Direzione di Ciak Generation ha acceso una nuova controversia nel mondo del cinema italiano. Con un tono formale e dettagliato, l’avvocato solleva dubbi gravi sull’adozione e sull’utilizzo dei pareri dell’Avvocatura dello Stato da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, sostenendo che le richieste di parere sarebbero state basate su informazioni non verificate e in alcuni casi addirittura fuorvianti o inesistenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Polemica nel cinema: lettera shock dell'avv. Michele Lo Foco alla direzione di ciak

