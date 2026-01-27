La fotografia può andare oltre il semplice documento visivo, offrendo immagini che riflettono temi spirituali e rappresentazioni di santi. Questo approccio permette di esplorare un aspetto più profondo e simbolico, andando oltre la realtà immediata e tangibile. Attraverso queste immagini, si crea un ponte tra l’arte fotografica e il mondo spirituale, arricchendo la nostra percezione e comprensione di valori e tradizioni.

Spesso pensiamo che la fotografia sia sempre specchio della realtà. I reportage documentano eventi, guerre, disastri naturali, i ritratti ‘eternano’ grandi personalità, dive e capi di Stato, i panorami ci fanno viaggiare in luoghi lontani dove forse non riusciremo mai ad andare. Ma è sempre così? Tutto quello che ci appare come verosimile è sempre vero? Soprattutto oggi, grazie alle tecniche (sempre più sofisticate) di intelligenza artificiale, anche la fotografia ci può ‘distrarre’ o addirittura ingannare. Sono questi alcuni dei temi che sottenderanno la nuova mostra organizzata dalla Fondazione Ago Modena, ’Seeing is believing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polaroid bibliche e ritratti di santi. Oltre i confini della fotografia

Approfondimenti su Polaroid bibliche

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Polaroid bibliche

Argomenti discussi: Polaroid bibliche e ritratti di santi. Oltre i confini della fotografia.

L'anima della polaroid, pastelli e ritratti. Tre mostre senza stopCasa Testori non riposa: in queste ravvicinate giornate di festa è sempre aperta. Lo sarà oggi, domani e il 3 maggio (ore 14.30-19:30). Oggi, alle 16, Giuseppe Frangi, direttore artistico della Casa, ... ilgiornale.it