Poeti per la Pace nel Giorno della memoria a Palazzo San Giorgio

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune ha organizzato un evento pubblico presso Palazzo San Giorgio, dedicato alla pace e alla memoria attraverso le poesie. L'iniziativa ha coinvolto poeti e cittadini in un momento di riflessione e condivisione, sottolineando l'importanza di ricordare e promuovere valori di pace e solidarietà. Un'occasione per approfondire il significato della memoria attraverso l'arte poetica.

In occasione del Giorno della Memoria il Comune ha promosso l’incontro pubblico “Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace”.L’iniziativa, ospitata nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, è stata condotta da Anna Di Prima e Giovanni Suraci; nel corso dell’incontro si.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Poeti Per La Pace HeART of Gaza: ad Acerra l’arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della Memoria In occasione della Giornata della Memoria, il 2° Circolo Didattico di Acerra ha promosso un evento dedicato all’arte dei bambini come strumento di pace e riflessione. Frosinone, “Giorno della Memoria: Testimonianze della Shoah” a Palazzo Munari In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Frosinone organizza l’evento “Testimonianze della Shoah” il 27 gennaio alle 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo Munari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Poeti Per La Pace Argomenti discussi: Nasce il Collettivo Internazionale dei Poeti per la pace; Giorno della Memoria: il Comune promuove l’incontro pubblico Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace; La poesia di Quasimodo, Rebora e dell'israeliano Amichai, ecco la visione di Leone XIV sulla pace nel mondo; Tre modi per non morire. Poeti per la Pace nel Giorno della Memoria: La memoria non è un museo polveroso ma un muscolo che va allenato ogni giornoIn occasione del Giorno della Memoria il Comune ha promosso l’incontro pubblico Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace ... ilmetropolitano.it Reggio Calabria, celebrata la Giornata della Memoria con Poeti per la PaceIn occasione del Giorno della Memoria il Comune ha promosso l’incontro pubblico Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace; nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio. reggiotv.it Oltre 350mila ingressi tra Palazzo Strozzi e Museo di San Marco - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.