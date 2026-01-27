Pnrr in arrivo un nuovo decreto legge in consiglio dei ministri

Il prossimo consiglio dei ministri di giovedì 29 gennaio dovrebbe approvare un nuovo decreto legge sul Pnrr, che interesserà le recenti misure di sviluppo e investimenti pubblici. Questa procedura rappresenta un passo importante per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, con possibili aggiornamenti sulle priorità e sulle modalità di attuazione.

Un nuovo decreto legge sul Pnrr dovrebbe approdare nel prossimo consiglio dei ministri, previsto giovedì 29 gennaio pomeriggio. Il provvedimento, con “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, a quanto si apprende, è infatti all’ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per il pomeriggio di oggi 27 gennaio. Si prevede poi l’esame definitivo del disegno di legge che delega il Governo alla riforma della “legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus composto da 16 articoli.

Oggi alle 15, il Consiglio dei ministri si riunisce per affrontare due questioni principali: l’approvazione del decreto Ucraina e la definizione della data per altre decisioni legislative.

