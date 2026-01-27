Pjanic annuncia il ritiro dal calcio, definendo questa carriera come una sinfonia e una parte fondamentale della sua vita. In un messaggio di addio, l’ex giocatore della Juventus riflette sul suo percorso e si congeda con gratitudine verso il mondo del calcio.

Pjanic?i ritira: «Il calcio è stato la mia sinfonia e la mia vita». Il messaggio di congedo dell’ex Juventus. Il mondo del calcio saluta uno dei suoi registi più eleganti e raffinati: Miralem Pjanic ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica. La notizia arriva poche settimane dopo la conclusione della sua ultima parentesi professionale in Russia, con la maglia del CSKA Mosca, e a pochi giorni dalla sua ultima apparizione pubblica allo Stadium, dove era stato accolto dall’abbraccio del popolo bianconero prima del match contro il Napoli. La “Sinfonia” del Pianista. Il legame tra il bosniaco e la Juventus resta indissolubile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pjanic ?i ritira: «Il calcio è stato la mia sinfonia e la mia vita» – VIDEO

