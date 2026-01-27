Più cose sappiamo più i massacri del regime in Iran si confermano brutali

L’aumento delle informazioni sui crimini commessi dal regime in Iran evidenzia la brutalità delle repressioni. Nuovi video mostrano cecchini sui tetti, spari ravvicinati e operazioni di retata, anche negli ospedali. Questi eventi sottolineano la gravità delle violazioni dei diritti umani e la complessità della situazione nel paese.

Continuiamo ad avere informazioni parziali sulla repressione violenta attuata dal regime per sedare manifestazioni in Iran, avvenuta principalmente tra il 9 e il 12 gennaio. Con il passare del tempo però vari media internazionali stanno verificando i video che circolano online e raccogliendo testimonianze, nonostante le difficoltà causate dal persistente blocco di internet. Tutte le informazioni che emergono confermano la brutalità dei metodi usati del regime: le forze di sicurezza hanno compiuto un deliberato massacro, sparando sulla folla con cecchini dai tetti e compiendo retate negli ospedali per arrestare i feriti, che poi sono scomparsi o sono stati riconsegnati alle famiglie come cadaveri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

