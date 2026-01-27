Pisa influencer sconosciute all’erario | contestati ricavi per 800mila euro

La Guardia di finanza di Pisa ha avviato un’operazione per verificare i ricavi di influencer sconosciute all’erario, contestando circa 800mila euro di entrate non dichiarate. L’indagine evidenzia le sfide di controllare i guadagni nel mondo digitale e l’importanza di rispettare gli obblighi fiscali anche nel settore online.

PISA – Star sui social, fantasmi per l’erario. La Guardia di finanza di Pisa ha acceso i riflettori sul mondo sommerso dei guadagni online, portando alla luce un caso emblematico. Nel mirino sono finite due influencer residenti in provincia, una trentenne pisana e una quarantaseienne di origine bulgara. Le due donne avevano costruito un business solido su OnlyFans. Foto, video e dirette streaming vendute a caro prezzo. Potevano contare su un esercito di oltre 90mila followers, disposti a pagare abbonamenti mensili o annuali. Un giro d’affari imponente che, negli ultimi cinque anni, ha fruttato ricavi per oltre 800mila euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Pisa Influencer

In Toscana, solo 17 dei 273 Comuni collaborano attivamente nella lotta all’evasione fiscale, contribuendo a recuperare circa 300 mila euro.

