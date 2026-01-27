Pioggia e possibili mareggiate a Monfalcone e Grado | l' allerta meteo

La previsione meteo indica pioggia, vento sostenuto e possibili mareggiate nelle zone di Monfalcone e Grado. La protezione civile ha diramato un’allerta per la giornata di oggi, martedì 27 gennaio, per informare sui possibili effetti delle condizioni atmosferiche sulla costa. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Pioggia e vento sostenuto sulla costa e possibili mareggiate con acqua alta a Monfalcone e Grado: lo prevede l'allerta meteo diramata dalla protezione civile nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio. L'allerta meteo gialla è valida per la zona dell'Isontino (anche se a Trieste sono previsti.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione a causa di condizioni di mare agitato, vento forte e pioggia, valida dalle 12 di venerdì 9 gennaio per la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago, e per tutta la giornata.

La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 9 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago toscano.

