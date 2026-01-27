Piogge e ghiaccio frane e incidenti sulle strade | il bilancio Allerta meteo il 28 gennaio
Le condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni hanno provocato disagi sulla rete stradale della Tuscia, con piogge intense e temperature molto basse. L’allerta meteo del 28 gennaio segnala potenziali frane e incidenti, richiedendo attenzione e cautela alla guida. È importante seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni atmosferiche avverse.
Le piogge e le basse temperature degli ultimi giorni stanno causando disagi sulle strade della Tuscia, soprattutto tra frane e incidenti stradali.Allerta maltempo 28 gennaioLa protezione civile ha emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica, idraulica e vento sulla provincia di Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scatta l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade
La Protezione civile della Regione ha diramato un’allerta gialla per il rischio di ghiaccio sulle strade, valida fino a domani a mezzanotte.
Ghiaccio sulle strade, mattinata di incidenti nel Frusinate
Questa mattina, le strade del Frusinate sono state interessate da condizioni di ghiaccio che hanno provocato diversi incidenti e rallentamenti alla circolazione.
