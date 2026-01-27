Pinky e Rossini i gatti social più amati a Ferrara e Rovigo | vere celebrità tra selfie e coccole

Pinky e Rossini sono due gatti molto popolari sui social, noti per le loro foto e le coccole condivise. In particolare, Pinky, il gatto nero dell’Università di Ferrara, ha conquistato l’affetto di studenti e appassionati. Questi animali sono diventati vere celebrità locali, rappresentando un legame tra la vita universitaria e il mondo animale, contribuendo a creare un’immagine positiva e spontanea delle città di Ferrara e Rovigo.

Ferrara, 26 gennaio 2026 – Uno studente 'fuori corso' speciale. In città c'è curiosità e simpatia per Pinky, un gatto nero che 'frequenta' le aule, corridoi del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara. Lo 'studente' si divide tra la sua 'casa' all'associazione 'A coda Alta', in via delle scienze, e quello del vicino ateneo in via Paradiso. Pinky è arrivato tempo fa nei locali del mercatino permanente 'A coda Alta', accolto con amore dalle volontarie che da sempre sono in prima linea per raccogliere fondi a favore del gattile comunale e colonie feline di Ferrara. Amico a 4 zampe dallo spirito libero.

