Pietrelcina la risposta del vicesindaco alla minoranza
In questa nota stampa, il vicesindaco di Pietrelcina, Nicolino Cardone, risponde alle istanze della minoranza. Il testo fornisce chiarimenti e approfondimenti sulle recenti questioni amministrative, offrendo un quadro equilibrato della situazione locale. Un'informazione utile per comprendere le dinamiche politiche della comunità e i punti di vista delle parti coinvolte.
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del vice sindaco di Pietrelcina Nicolino Cardone. L’Amministrazione comunale prende atto della richiesta di “Avanti Pietrelcina”, avente ad oggetto l’asserita “adesione” del Comune alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. Nella stessa si sostiene, con estrema disinvoltura, che la misura riguarderebbe automaticamente anche IMU, TARI e altri tributi locali, attraverso un semplice atto di adesione dell’Ente. Tuttavia, non può non rilevarsi come la richiesta appaia costruita più come un comunicato politico che come un atto consiliare fondato su un minimo di approfondimento tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
