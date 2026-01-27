La cerimonia funebre di Piero Nosi si è svolta a San Giovanni, coinvolgendo amici e familiari in un momento di raccoglimento. La sua scomparsa, avvenuta recentemente a Grosseto, ha lasciato un segno nella comunità locale. La tumulazione nel cimitero della Misericordia ha concluso un percorso di vita segnato da legami profondi con il territorio e le persone che lo hanno conosciuto.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Una partecipazione sentita e composta ha accompagnato oggi l’ultimo saluto a Piero Nosi, scomparso pochi giorni fa a Grosseto e tumulato nel pomeriggio di ieri al cimitero sangiovannese della Misericordia, come da sua espressa volontà. Un ritorno nella sua terra, quella San Giovanni Valdarno che da oggi potrà idealmente osservare per sempre dall’alto, con lo sguardo rivolto alla città e al quartiere del Bani, dove aveva vissuto gli anni della giovinezza. La salma è giunta in Valdarno intorno alle ore 14 dal capoluogo maremmano, accompagnata dai familiari più stretti. In prima fila la moglie Sara, la figlia Serena, Filippo Vetrini e le nipoti, raccolti nel dolore ma circondati dall’affetto di quanti hanno voluto essere presenti per testimoniare vicinanza e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piero Nosi torna nella sua San Giovanni

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell'accesso al Palazzo d'Arnolfo.

Il 12 dicembre 2025, Sesto San Giovanni piange la scomparsa del dottor Piero Capodaglio, stimato pediatra che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

