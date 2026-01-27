Pier Silvio Marina e Maria… Fabrizio Corona torna in onda nonostante il divieto

Fabrizio Corona torna in televisione nonostante il divieto, evidenziando tensioni nel mondo dello spettacolo italiano. La nuova puntata di Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, rappresenta un ulteriore passo nel confronto tra l’ex paparazzo e le autorità del settore, suscitando attenzione e discussioni sul suo reinserimento nel panorama mediatico.

La nuova puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 26 gennaio e intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, segna un ulteriore strappo nel confronto tra Fabrizio Corona e il mondo televisivo italiano. L’ex re dei paparazzi torna a occupare il centro della scena scegliendo deliberatamente di ignorare l’ordinanza del giudice del Tribunale di Milano, che gli imponeva di non affrontare nuovamente alcuni temi sensibili. Nonostante il rischio di sanzioni, Corona apre comunque la puntata rilanciando accuse che non si fermano più a singoli nomi, ma si estendono a quello che definisce apertamente il “sistema Mediaset”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

