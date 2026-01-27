Piccoli treni grandi passioni | il libro di Romano Vecchiet sul microcosmo dei plastici ferroviari
Il libro di Romano Vecchiet esplora il mondo dei plastici ferroviari, un microcosmo ricco di dettagli e passione. Attraverso immagini e descrizioni, si approfondisce il fascino di un universo in miniatura, che permette di vivere l’esperienza del viaggio in modo intimo e fedele alla realtà. Un’analisi sobria e coinvolgente per chi desidera scoprire l’arte e la dedizione dietro questi piccoli treni.
Viaggiare in scala in un mondo ottantasette volte più piccolo della realtà, ma sorprendentemente fedele, affascinante e denso di significati. Giovedì 29 gennaio, alle 18.00, la biblioteca civica di Udine ospita nella sala Tito Maniacco la presentazione di Viaggiare in scala. Piccoli treni, grandi.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Romano Vecchiet
Corvino sicuro sul Lecce: «Vogliamo restare piccoli tra i grandi, ma lavorando come i grandi. Sulla carta siamo da…»
Sul fronte del Niguarda, il cauto ottimismo dei chirurghi plastici: “L’età degli adolescenti può giocare a loro favore e favorire la guarigione”
Sul fronte del Niguarda, i chirurghi plastici evidenziano un cauto ottimismo riguardo alla capacità di guarigione degli adolescenti.
Ultime notizie su Romano Vecchiet
Argomenti discussi: Lavori Orte-Falconara, altri dieci giorni di passione: stop ai treni veloci; Perché i treni non hanno le cinture di sicurezza: la risposta della fisica; Treni, un mese di passione sulla Bari-Taranto: i cantieri bloccano la circolazione. Previsti bus sostitutivi.
Piccoli treni, grandi passioni: il libro di Romano Vecchiet sul microcosmo dei plastici ferroviariViaggiare in scala in un mondo ottantasette volte più piccolo della realtà, ma sorprendentemente fedele, affascinante e denso di significati. Giovedì 29 gennaio, alle 18.00, la biblioteca civica di Ud ... udinetoday.it
Passione treni. Aperto il plastico a Badia a CerretoGAMBASSI TERMEPer la gioia di grandi e piccini, torna ad animarsi il plastico ferroviario San Filippo di Badia a Cerreto a Gambassi. Sabato prossimo dalle 15.30 alle 19, in via della Costituente 22, ... lanazione.it
Per il ciclo "Dialoghi in biblioteca" con piacere vi invitiamo giovedì 29 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Tito Maniacco alla presentazione del libro edito da Forum Edizioni “Viaggiare in scala. Piccoli treni, grandi passioni” di Romano Vecchiet dialog - facebook.com facebook
“Viaggiare in scala. Piccoli treni, grandi passioni” di Romano Vecchiet ci guida in un viaggio nella memoria, nella letteratura e nella passione per il modellismo che trasforma la realtà in racconto. ytali.com/2026/01/15/per… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.