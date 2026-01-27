Piccoli treni grandi passioni | il libro di Romano Vecchiet sul microcosmo dei plastici ferroviari

Il libro di Romano Vecchiet esplora il mondo dei plastici ferroviari, un microcosmo ricco di dettagli e passione. Attraverso immagini e descrizioni, si approfondisce il fascino di un universo in miniatura, che permette di vivere l’esperienza del viaggio in modo intimo e fedele alla realtà. Un’analisi sobria e coinvolgente per chi desidera scoprire l’arte e la dedizione dietro questi piccoli treni.

Viaggiare in scala in un mondo ottantasette volte più piccolo della realtà, ma sorprendentemente fedele, affascinante e denso di significati. Giovedì 29 gennaio, alle 18.00, la biblioteca civica di Udine ospita nella sala Tito Maniacco la presentazione di Viaggiare in scala. Piccoli treni, grandi.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

