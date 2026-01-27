Marchetti smentisce: “Mai stato in Piazza Loggia. Sono stato a Brescia solo una volta, negli anni ’70, per una partita Hellas-Milan. Le accuse di Stinamiglio? Solo bugie per vendicarsi degli amici.”

Brescia, 27 gennaio 2026 – “In piazza Loggia non ci ho mai messo piede. Sono stato a Brescia una volta alla fine degli anni 70 per vedere una partita, Hellas-Milan. Ma ero con il pullman dei tifosi, siamo stati solo allo stadio”. Processo per la strage di piazza della Loggia. Il veronese De Bastiani: “Zorzi era a Brescia insieme a me” A parlare, ieri in Assise, al processo nei confronti dell’ex ordinovista veronese Roberto Zorzi accusato di essere tra gli esecutori materiali della strage, è Paolo Marchetti, ex camerata concittadino dell’imputato. Antropologo 73enne, Marchetti la scorsa udienza è stato tirato in ballo a sorpresa dal cognato, Giampaolo Stimamiglio, ex pentito che con le sue dichiarazioni ha contribuito ad avviare l’ultima indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Piazza della Loggia, la verità di Marchetti: "Mai stato lì. Stinamiglio? Solo falsità per vendicarsi degli amici"

Il 28 maggio 1974, la strage di piazza della Loggia a Brescia causò numerose vittime e profonde ferite nella comunità.

Gianpaolo Stimamiglio, ex membro di Ordine Nuovo e oggi collaboratore di giustizia, è stato ascoltato come testimone nel processo a Brescia riguardante la strage di piazza della Loggia del 1974.

