Le dichiarazioni di Piantedosi chiariscono che le forze dell'ordine italiane sono le uniche autorizzate a operare sul territorio, anche durante eventi internazionali. Le affermazioni smontano le fake news riguardanti presunte forze dell'Ice nelle strade, confermando il ruolo esclusivo delle forze di polizia italiane in situazioni di sicurezza pubblica e cooperazione internazionale.

ROMA (ITALPRESS) – “No, non si vedranno mai e per un semplice motivo: le attività di polizia in Italia, anche quando si avvalgono della collaborazione di altri Paesi, come avviene in occasione di grandi eventi, possono essere realizzate solo dalle nostre forze dell'ordine”. Così al Tg1 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sulla possibilità che si possano vedere anche in Italia scene come quelle in Usa degli uomini dell'Ice. Alla domanda se è possibile che questi agenti possano andare in giro a occuparsi di migranti e di ordine pubblico, il titolare del Viminale taglia corto: “No, non è possibile e chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o per malafede”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piantedosi “Forze dell'Ice nelle nostre strade è una fake news”

