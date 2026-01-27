Piantedosi | direttiva ai presidi per i metal detector a scuola anche a sorpresa

Questa mattina il ministro Piantedosi ha annunciato che entro domani emanerà una direttiva da condividere con il ministro Valditara. La guida fornirà indicazioni ai presidi e ai prefetti sull’uso dei metal detector nelle scuole. La novità prevede controlli più stringenti, anche a sorpresa, per garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La misura arriva in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza degli studenti.

«In queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa col ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti. Significherà che, su richiesta dei dirigenti scolastici, quindi nel pieno rispetto dell’ autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti e all’ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell’utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi ». Controlli a sorpresa su richiesta dei dirigenti «Il controllo potrà essere fatto a sorpresa quando sarà richiesto dai dirigenti scolastici». Il ruolo dell’autorità giudiziaria «Ovviamente resta fermo che se ci sono problemi di commissione di reati, quindi indagini giudiziarie, su disposizione dell’ autorità giudiziaria potrà essere fatto in maniera anche diversa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato l'introduzione di metal detector nelle scuole, anche in modo "a sorpresa", per garantire un ambiente più sicuro.

La prossima direttiva ministeriale prevede l'uso di metal detector nelle scuole italiane, con controlli a sorpresa richiesti dai presidi.

