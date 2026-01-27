Piano urbanistico scongiurato lo stop

Il nuovo Piano urbanistico generale di San Benedetto del Tronto prosegue il suo percorso, nonostante il commissariamento. La delibera straordinaria ha garantito la continuità del processo, riorganizzando tempi e fasi, e distinguendo gli aspetti tecnici da quelli politici. Questa strategia permette di mantenere stabile il progetto e di assicurare un approccio più chiaro e trasparente nell’attuazione del piano.

Non uno stop, ma una messa in sicurezza del percorso. Il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di San Benedetto del Tronto continua il suo cammino anche durante il commissariamento del Comune, grazie a una delibera del commissario straordinario che riorganizza tempi e fasi del lavoro, separando nettamente ciò che è tecnico da ciò che richiede scelte politiche. Il documento chiarisce subito lo scenario: lo scioglimento del Consiglio comunale e la gestione commissariale rappresentano un evento straordinario, non previsto quando è stato affidato l'incarico per la redazione del Pug. Un passaggio istituzionale che incide soprattutto sulle fasi del piano che necessitano di indirizzi e decisioni degli organi eletti, ma che non rende impossibile portare avanti tutto il resto.

