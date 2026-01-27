Piano per il fiume Savio cosa prevede Lucchi Pd | Serve un' assemblea pubblica per informare i cittadini

Il Piano per il fiume Savio definisce le misure di gestione e tutela del corso d’acqua, con l’obiettivo di prevenire future alluvioni e garantire la sicurezza dei cittadini. La variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del Po individua interventi specifici, aggiornando le strategie in risposta agli eventi recenti. Un’assemblea pubblica è richiesta per informare e coinvolgere la comunità nelle decisioni.

Tecnicamente si chiama 'Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (Pai Po)', ma nella pratica rappresenta il nuovo assetto dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, che va ad individuare gli interventi necessari.

