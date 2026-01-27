Peter Bosz allenatore PSV | Perisic? Non ne so nulla ma non ho paura

In vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, l’allenatore del PSV, Peter Bosz, ha chiarito di non essere a conoscenza di eventuali novità sul trasferimento di Ivan Perisic, sottolineando comunque di non temere eventuali cambiamenti. Questa dichiarazione mette in evidenza l’approccio tranquillo e concentrato del tecnico in un momento chiave della competizione europea.

Peter Bosz. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Bayern Monaco, Peter Bosz spegne sul nascere ogni voce legata al futuro di Ivan Perisic. L’allenatore del PSV Eindhoven si è mostrato sereno e concentrato esclusivamente sul campo, respingendo qualsiasi distrazione legata al possibile ritorno del croato all’ Inter. “ No, assolutamente. Non ci penso minimamente. Noi vogliamo vincere la partita di domani, vogliamo andare avanti “, ha spiegato il tecnico olandese. Bosz ha ribadito come l’attenzione del gruppo sia tutta rivolta all’obiettivo sportivo: “ Il focus è tutto su quello.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Peter Bosz

Ultime notizie su Peter Bosz

Perisic in panchina con il Psv, indizio mercato? Bosz motiva la decisioneIl croato è rimasto in panchina nell'ultima sfida contro il Nac Breda. Bosz ha spiegato così questa decisione. passioneinter.com

Champions League: Bosz, 'Psv può far gol anche al Napoli'Domani giochiamo contro una squadra molto forte ma come è avvenuto spesso quest'anno speriamo di fare gol anche a loro. Sarei soddisfatto anche con una vittoria per 3-2. Peter Bosz, allenatore del ... ansa.it

L'allenatore del PSV, Peter Bosz, su Ivan Perišic: "Perché è partito dalla panchina contro il NAC Breda Sta per compiere 37 anni e giochiamo molte partite in un breve lasso di tempo. Vogliamo averlo a disposizione, preferibilmente per un lungo period x.com

Pur di tornarci, Perisic sarebbe pronto a rinunciare a un contratto fino al 2027 con il Psv, dominatore del campionato olandese che, però, ha tutt’altra idea in materia: la squadra allenata da Peter Bosz, dopo aver messo nella ghiacciaia l’Eredivisie in cui gu - facebook.com facebook