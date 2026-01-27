Dopo recenti turbolenze, Perugia si prepara a ricostruire il proprio cammino sportivo, rafforzando l’unità e la determinazione. La città si concentra sul futuro, mantenendo un atteggiamento sobrio e responsabile, per sostenere il Grifo e il suo ritorno alla stabilità. Un momento di riflessione e rinascita, volto a consolidare il senso di comunità e fiducia nel progetto sportivo.

Una burrasca che non lascia strascichi. Con i dovuti passi è tornato il sereno, almeno fuori dal campo. Necessario per avere ancora speranze di salvezza. Il Perugia affonda ad Ascoli e nel post gara si alzano i toni. Per Giovanni Tedesco la società non è molto presente e non fa abbastanza per tutelare il Grifo nelle sedi opportune, per Riccardo Gaucci l’esternazione è pesante al punto da prenderne le distanze. E anche la piazza si scalda e si divide. Se c’era una certezza era proprio l’unione tra i due. Unione, va detto, che non si è certo spezzata dopo le esternazioni del tecnico che si è anche assunto le responsabilità di alcune scelte che non hanno pagato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, torna il sereno dopo la tempesta: "Restiamo tutti uniti per il bene del Grifo"

Approfondimenti su Perugia Tempesta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Perugia Tempesta

Argomenti discussi: Grifo: torna il sereno tra Tedesco e la società; Riparte il calcio a Collestrada: nasce la ASD Collestrada dopo 25 anni; Black Angels, Perinelli traccia la strada: Cinque partite per dare il massimo, nel rispetto di società e tifosi; Incontro Borras-Tedesco per chiarire: in casa Grifo torna il sereno.

Perugia, torna il sereno dopo la tempesta: Restiamo tutti uniti per il bene del GrifoFaccia a faccia tra il dg Borras e Tedesco dopo lo sfogo del tecnico ad Ascoli. Nessun provvedimento e un messaggio per la salvezza ... sport.quotidiano.net

Perugia, calm returns after the storm: Let's all stay united for the good of the Grifo.General manager Borras and Tedesco met face-to-face after the coach's outburst in Ascoli. No action was taken, but a message was issued for survival. sport.quotidiano.net

Isola San Lorenzo. Mapa · Motivation. In occasione delle celebrazioni per San Costanzo, patrono di Perugia, torna l’appuntamento con “La passeggiata di San Costanzo”. Giovedì 29 gennaio 2026, la Galleria Nazionale dell’Umbria e l’Isola di San Lorenzo, i - facebook.com facebook

Torna ad accendersi il mercato del Perugia: arriva Bolsius, esce Torrasi x.com