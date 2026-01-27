Perugia problemi al liceo artistico La dirigente | Edificio senza manutenzione per anni ora rinnovamento profondo

La scuola superiore Bernardino di Betto di Perugia affronta un importante intervento di rinnovamento, dopo anni di mancanza di manutenzione. La dirigente scolastica ha annunciato un intervento profondo per migliorare le condizioni dell’edificio e garantire un ambiente più sicuro e funzionale agli studenti. La situazione ha suscitato proteste tra gli studenti, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali per la scuola.

La protesta degli studenti, la risposta: "Impegno costante e gli sforzi quotidiani messi in campo affinché questa scuola possa tornare a splendere e ad essere pienamente valorizzata" Gli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto di Perugia protestano per le condizioni della scuola. Un sit-in il 28 gennaio dopo "l'ennesimo allagamento che ha colpito l'ala dell'edificio recentemente rinnovata, paralizzando le attività didattiche e mettendo a nudo l'inefficacia degli interventi di manutenzione", scrive l'Unione degli studenti. La dirigente scolastica, Emanuela Palmieri, spiega che "non si intende negare che, in questa fase, si stiano verificando disagi.

