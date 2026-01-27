In una vicenda di incidente stradale, una donna di 36 anni ha subito gravi conseguenze, perdendo il bambino che aspettava e il lavoro. La compagnia assicurativa del motociclista è stata condannata a risarcirla con 250.000 euro. Questa sentenza evidenzia l'importanza di tutelare le vittime di incidenti e di conoscere i propri diritti in ambito assicurativo.

Dopo essere stata investita ha perso prima il bambino che aspettava, poi il lavoro. Per questo una donna che aveva 36 anni dovrà essere risarcita con 250mila euro dalla compagnia assicurativa del motociclista che l’ha investita. L’assicurazione voleva riconoscerle solo 100mila euro, lei ha fatto causa e il giudice del tribunale civile di Lecco le ha dato ragione. L’incidente è successo vicino all’ospedale di Lecco nel 2021, quando un motociclista ha investito la 36enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. In seguito all’incidente, la donna, che ora ha 41 anni, ha abortito. Per le lesioni che ha riportato ha dovuto pure rinunciare all’impiego che le piaceva, perché non più in grado di svolgerlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perse il bambino. Verrà risarcita

Nel 2021 a Lecco, una donna di 36 anni è stata investita da una moto, causando fratture e un aborto spontaneo.

